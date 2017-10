XV de France : 10 nouveaux dont Belleau appelés par Novès pour les tests de novembre

Guy Novès, le sélectionneur de l’équipe de France, a dévoilé sa liste de joueurs pour les matches de novembre contre la Nouvelle-Zélande (11 et 14), l’Afrique du Sud (18) et le Japon (25). Comme prévu, le staff tricolore a effectué des choix forts avec notamment l’éviction de Yoann Maestri (Stade Toulousain) et le rappel de Matthieu Bastareaud (Rugby Club Toulonnais). Voici la liste complète des deux groupes retenus ci-dessous avec 10 nouveaux parmi les 32 joueurs du groupe principal.

Bastareaud (29 ans, 39 sél.) a connu sa dernière sélection lors de la Coupe du monde 2015 mais avait été convoqué pendant le dernier Tournoi des six nations, sans pour autant connaître de sélection. La liste de 31 noms dévoilée ce mercredi comprend également une dizaine de joueurs non capés, dont l'ouvreur Anthony Belleau (Toulon).

Atonio, Plisson et Maestri écartés

Le sélectionneur national a tenu à injecter du sang neuf tant devant que derrière avec Concoriet (Clermont), Gabrillagues (Stade Français), Jelonch et Kotze (Castres), Lambey (Lou), Tauleigne (UBB) et les Rochelais Doumayrou et Lacroix. Teddy Thomas (Racing 92) fait également son retour après quelques blessures handicapantes les deux dernières saisons. En revanche, Uini Atonio (Stade Rochelais) n’est pas dans la liste tout comme Yoann Maestri, relégué dans le groupe destiné à affronter les All Blacks à Lyon lors d’un match qui n’a pas été reconnu comme un test et qui ne donnera aucune cape.

Parmi les 14 joueurs « complémentaires » retenus pour ce match, à noter les présences de Jules Plisson (Stade Français), Paul Jedrasiak (Clermont), Gael Fickou (Stade Toulousain) ou encore Hugo Bonneval (Toulon). Des hommes en forme à fort potentiel ont été retenus (Dany Priso de La Rochelle, Malik Hamadache (Pau) ou encore Yann Lesgourgues, étincelant depuis le début de saison avec l’UBB au point d’avoir parfois éclipsé Baptiste Serin, la révélation de la saison dernière).

Le troisième ligne Loann Goujon est absent des deux listes du XV de France dévoilées mercredi par le sélectionneur Guy Novès car il s'est "fracturé le nez" mardi, a expliqué ce dernier.

L'absence du joueur de Bordeaux-Bègles (28 ans, 17 sél.) porte à cinq le nombre de troisièmes ligne absents parmi ceux habituellement convoqués par Novès. Yacouba Camara (Montpellier), Damien Chouly (Clermont), Charles Ollivon (Toulon) et Fabien Sanconnie (Brive) sont également actuellement blessés. Dans la liste pour les vrais tests (ceux diffusés sur France 2 les 11, 18 et 15 novembre à 20h45), l’ASMCA se taille la part du lion avec pas moins de 7 représentants, devant le RCT et l’UBB (5), le Stade Rochelais et Montpellier (3), Toulouse et Castres (2).