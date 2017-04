Sonny Bill Williams, sa clause de conscience fait jaser

Le Premier ministre néo-zélandais Bill English a critiqué lundi la décision de la star des All Blacks Sonny Bill Williams de masquer sur son maillot le logo d'une banque, vraisemblablement pour des raisons religieuses. Le centre néo-zélandais, victime d'une rupture du tendon d'Achille lors d'un match de rugby à VII du tournoi olympique de Rio l'été dernier, a fait samedi son grand retour en Super Rugby lors de la rencontre entre son club des Auckland Blues et les Otago Highlanders. Mais l'ancien Toulonnais avait recouvert sur son col le logo de la Banque de Nouvelle-Zélande (BNZ) avec de l'adhésif.

New Zealand Rugby (NZR) a révélé dans la foulée dans un communiqué que Williams, un musulman fervent, avait une clause de conscience dans son contrat au sujet des "entreprises financières, des banques, des entreprises vendant de l'alcool, du tabac et des entreprises de jeu", laissant supposer que ses réserves vis-à-vis de BNZ seraient liées au fait que l'usure est interdite par l'islam. Le joueur a indiqué sur Twitter qu'il comptait "clarifier la situation dans la semaine". "Difficile de comprendre comment un type peut être traité différemment du reste de l'équipe", a réagi lundi le Premier ministre sur TV3. "Je ne comprends pas ces contrats professionnels, mais si vous êtes dans l'équipe, vous êtes dans l'équipe et vous portez le maillot."

Steve Tew, directeur général de NZR, a reconnu que Williams avait placé l'organisation dans une position délicate, mais expliqué que ce genre de situation était gérée au cas par cas. "C'est très délicat parce que nos partenaires commerciaux soutiennent le sport en toute bonne foi", a-t-il dit à Radio Sport. "Ils cherchent évidemment un retour sur investissement qui est en partie le logo qu'on ne voyait pas samedi soir sur le maillot de Sonny Bill", a-t-il ajouté en indiquant que NZR discuterait de ce problème avec le joueur. Williams avait décidé l'an dernier de se concentrer sur le rugby à VII afin de participer aux Jeux de Rio, après avoir joué son dernier match à XV lors de la victoire de la Nouvelle-Zélande face à l'Australie en finale du Mondial-2015.