Coupe du monde féminine : La France étrille le Japon

Elles comptent un point d'avance sur l'Irlande, leur plus sérieux rival pour l'accession aux demi-finales, qui a battu de peu l'Australie (19-17). Seuls les premiers de chaque poule et le meilleur deuxième seront qualifiés pour le dernier carré. L'opposition montera d'un cran, voire un peu plus, dimanche avec l'Australie. En attendant, les Françaises ont récité leur rugby, notamment Ladagnous, désignée femme du match.

Gaëlle Mignot et ses coéquipières n'auront connu qu'un seul temps faible pendant lequel elles furent dominées: il correspond à l'exclusion temporaire de Céline Ferer (20e) pour un plaquage dangereux. Tout le reste ne fut qu'un festival offensif démarré dès la première minute par la troisième ligne aile Romane Ménager: sur le coup d'envoi français, la Lilloise profitait d'une mauvaise réception adverse pour faire parler sa puissance.

VIDEO. Les Bleues ouvrent la marque après 13 secondes

L'ailière Elodie Guiglion en coin, décalée par Montserrat Amédée (5e), le pilier Annaëlle Deshayes en puissance (14e) et Ladagnous, en résistant à trois arrières adverses (17e) permettaient aux Bleues de s'assurer le bonus offensif au bout d'un gros quart d'heure de jeu seulement (22-0). A 14 contre 15 après le carton jaune infligé à Ferer, elles reculaient et Mateitoga Bogidraumainadave concrétisait la réaction japonaise (25e).

VIDEO. Ladagnous se balade dans la défense japonaise

Mais à la fin de l'infériorité numérique, les Françaises ont repris la marche avant grâce à une accélération de Lenaïg Corson, qui a transmis à l'ailière Caroline Boujard pour le 5e essai (29-7, 31e). La sortie sur blessure de Bogidraumainadave (43e) va éteindre les derniers espoirs japonais et les Françaises vont inscrire sept essais après la pause, dont un grâce à Montserrat Amédée, pour sa toute première sélection à XV, sur un formidable slalom (60e). Seuls bémols: la faible réussite au pied des buteuses Caroline Drouin et Amédée, à 6/12 soit 50% au total.

VIDEO. La chevauchée fantastique d'Amédée