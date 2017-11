Les Français se rapprochent des Blacks

Cette fois il y a bien eu match. En tout cas pendant la première période. Contrairement à la semaine passée où le XV de France avait à peine existé face aux Néo-Zélandais (18-38), cette rencontre entre les deux "XV bis" des deux formations a accouché d'une véritable opposition durant 40 minutes. Les Bleus (en blanc pour l'occasion) comme les Blacks avaient décidé d'envoyer du jeu chacun s'est rendu coup pour coup avec un bel enthousiasme. Avant que la puissance physique des double champions du monde en titre ne fasse la différence dès la reprise. Inexorablement.

Les hommes en noir étaient les premiers à dégainer grâce à Squire qui aplatissait en bout de ligne un contre après une perte de balle de Danty (0-7, 11e). Mais les Tricolores ripostaient sans laisser le doute s'installer. Une passe sur un pas de Trinh-Duc, un relais de Spedding et la vitesse de pointe de Lacroix remettaient les deux équipes à égalité (7-7, 16e). Avec un collectif toujours aussi bien huilé mais sans les inspirations de ses meilleures individualités, les Blacks paraissaient beaucoup plus prenables.

Lacroix marque des points

Ce qui ne les empêchait pas de réciter quelques mouvements d'école, comme celui qui amenait l'essai de Duffie (24e). Encore une fois, les hommes de Guy Novès allaient trouver les ressources pour réagir grâce à l'intenable Gabriel Lacroix. L'ailier rochelais interceptait et inscrivait un doublé après une folle chevauchée de 80 mètres (15-14, 28e) !

Vexés, les All Blacks passaient la vitesse supérieure dès la reprise. Moins maladroits et plus puissants, ils remportaient les phases de conquête et privaient les Bleus de ballon ! Tuipulou (52e) et Laumape (56e) se chargeaient d'alourdir dangereusement la marque (15-28). Alors que les hommes à la fougère semblaient partis pour un nouveau cavalier seul, les vaillants Tricolores s'accrochaient et parvenaient à revenir au score grâce à la botte de Plisson et à un essai de Chavancy (23-28). De quoi raviver les regrets mais les Bleus avaient au moins montré qu'ils avaient du répondant.