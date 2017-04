Tombeurs du RC Toulon en quart de finale (dans un match qui a été suivi sur France 2 par 1,9 million de téléspectateurs), les Clermontois chercheront, face à des Irlandais qui leur avaient barré la route en demi-finale en 2012, à se qualifier pour leur troisième Finale de H Cup / Champions Cup, après les Finales perdues contre Toulon en 2013 et 2015. Sur leur route pour Edimbourg et un éventuel premier titre en Champions Cup, les Auvergnats trouveront une équipe du Leinster emmenée notamment par Jonathan Sexton et victorieuse des Anglais des Wasps en quart de finale.

Commentaires : Matthieu Lartot et Raphaël Ibanez, accompagnés de Clémentine Sarlat pour les interviews en bord de terrain.