Choc 100% français pour ce ¼ de finale de Champions Cup : l’ASM Clermont Auvergne affronte le RC Toulon. Pas forcément une bonne nouvelle pour les Toulonnais qui ont déjà joué deux quarts de finale contre un club du Top 14 et perdu à chaque fois. C’était contre Perpignan en 2011 et le Racing 92 la saison dernière. Quant aux Clermontois, ils ont eux remporté leurs trois précédents quarts de finale à domicile : contre Montpellier en 2013, contre les Leicester Tigers en 2014 et contre les Northampton Saints en 2015. Un duel à suivre sur France 2 à partir de 16h05 et en simultané sur francetvsport, commenté par Matthieu Lartot, Fabien Galthié et Clémentine Sarlat.

