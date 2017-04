Challenge Cup : une défaite amère pour La Rochelle contre Gloucester (16-14)

C’est dans la chaude ambiance du Stade Marcel-Deflandre que les équipes de La Rochelle et de Gloucester sont rentrées sur le terrain. Les deux adversaires se connaissent bien, puisque la dernière défaite du club maritime avant celle subie contre Lyon ce week-end, a eu lieu sur le terrain de Gloucester en décembre dernier.

Des Rochelais stressés

Dans l’inconnu, n’ayant jamais disputée de demi-finale d’une compétition européenne, les joueurs rochelais peuvent compter sur un public donnant de la voix. Seulement en début de rencontre, de nombreuses approximations et des fautes bêtes empêchent les Rochelais de jouer sereinement. Alors que monsieur Brace, l’arbitre du match, rencontre un souci technique de micro, un arbitrage vidéo est demandé permettant de voir le coup de coude volontaire du Rochelais Qovu. Une faute qui donne l’occasion à Burns d’ouvrir le score pour Gloucester (3-0).

Réduits à 14 contre 15, les hommes de Patrice Collazo sont pris de vitesse et une nouvelle fois pénalisés pour une faute dans le ruck, de la part de Botia. L’ouvreur Billy Burns en profite pour mettre trois points de plus (6-0). A l’origine de la pénalité, Levani Botia se rattrape en faisant un énorme contest gagnant et en offrant une pénalité à Brock James qui ouvre le compteur du Stade.

A dix minutes de la mi-temps, Arthur Retière envoie un anglais en touche à quelques mètres de l’en-but. A son tour en supériorité numérique, La Rochelle égalise juste avant de prendre le chemin des vestiaires (6-6). Le club Français tient la tête hors de l’eau après 40 premières minutes compliquées.

Une réaction pas suffisante

Timides dans le premier acte et peut-être stressés par l’enjeu historique, les Rochelais reviennent sur la pelouse avec de meilleures intentions, en multipliant les offensives et mettant une énorme pression avec son pack. Le jeu se développe mieux et le stade Deflandre pousse son équipe dans une longue séquence.

Seulement, l’arbitre siffle une nouvelle pénalité pour Gloucester suite à un ballon gardé de Lacroix, isolé au sol. Burns redonne l’avantage (9-3). Pire, alors que le XV rochelais pilonne son adversaire devant la ligne d’en-but, l’ouvreur intercepte le ballon et s’en va seul entre les poteaux (16-6).

C’est compter sans la réponse de son homme d’expérience Brock James ramenant les siens à 7 points. Ces deux faits de match n’ont pas éteint la volonté des locaux de rentrer de l’en-but. Botia continue de mettre la panique dans la défense anglaise. Au bout de la séquence, Damien Lagrange entré en jeu, trouve la solution est marque l’essai de l’espoir (14-16). C'est alors que les approximations et la précipitation reviennent. James manque deux drops. La Rochelle gardera un goût amer de cette défaite pour leur première demi-finale européenne.