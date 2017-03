À moins d'un an des Jeux Olympiques d’hiver 2018 de PyeongChang (qui seront à vivre en direct sur France Télévisions), l'élite mondiale du patinage artistique dispute, du 29 mars au 2 avril, les Championnats du monde 2017 à Helsinki, en Finlande. Au-delà des titres mondiaux convoités, ces Championnats permettront également de déterminer les premiers quotas de qualifications pour les Jeux Olympiques et de sélectionner les dix nations qui seront qualifiées pour la compétition olympique par équipes de 2018. Mercredi 29 mars, vivez en direct sur le site et l'application francetvsport à partir de de 17h10 : Programme court Couples.

Ces Championnats du monde seront commentés sur le site et l'application francetvsport et sur les chaînes de France Télévisions par Nelson Monfort, Philippe Candeloro et Annick Dumont.