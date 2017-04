À moins d'un an des Jeux Olympiques d’hiver 2018 de PyeongChang (qui seront à vivre en direct sur France Télévisions), l'élite mondiale du patinage artistique dispute, du 29 mars au 2 avril, les Championnats du monde 2017 à Helsinki, en Finlande. Au-delà des titres mondiaux convoités, ces Championnats permettront également de déterminer les premiers quotas de qualifications pour les Jeux Olympiques et de sélectionner les dix nations qui seront qualifiées pour la compétition olympique par équipes de 2018. Samedi 1er avril, suivez en direct sur le site et l'application francetvsport à partir de 09h50 le Programme libre Messieurs. Jamais il n’y aura eu autant de postulants au titre mondial ! Au moins 5 patineurs sont capables de l’emporter, avec plusieurs quadruples sauts dans leur arsenal : Javier Fernandez (ESP), Nathan Chen (USA), Patrick Chan (CAN), Yuzuru Hanyu (JAP), Shoma Uno (JAP). Dans ce contexte, s’immiscer parmi les dix premiers sera compliqué pour le français Chafik Besseghier.