Patinage artistique : Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron vice-champions du monde

L'histoire aurait été tellement belle. Leur prestation, d'ailleurs, sur le programme libre a été à la hauteur des attentes. Mieux même, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron se sont tout simplement sublimés comme jamais dans l'histoire de la danse sur glace. Avec 119,15 points, le couple tricolore a survolé les débats en explosant le précédent record du monde du libre. Rien que ça. Et pourtant, cela n'a pas suffi !

Double champion du monde, le duo clermontois (196.04 points) a repris près de trois points à Tessa Virtue et Scott Moir. Mais ce n'était pas assez pour voir les Canadiens délogés de la première place (198.62 pts). Virtue et Moir, pendant que leurs rivaux français avaient réalisé un programme parfait, ont montré beaucoup plus de fébrilité que la veille avec plusieurs fautes qui auraient pu leur coûter encore plus cher.

Deux poids, deux mesures ?

Mais les juges ont considéré que ce n'était pas assez pour leur priver du sacre mondial. Lors du court, cinq points avaient séparé les deux couples pour deux programmes sensiblement du même niveau. Aujourd'hui, en revanche, ce ne sont que trois points qui ont départagé une prestation parfaite et historique à une autre clairement friable... Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron auront sans doute le même constat. Avec l'amertume en plus évidemment.

