Marc-Antoine Olivier champion du monde du 5km en eau libre

La belle histoire continue pour Marc-Antoine Olivier. Moins d'un an après sa médaille de bronze sur 10 km aux Jeux Olympiques de Rio et deux mois après ses deux titres de champion de France sur 800 m et 1500 m en grand bassin, le nageur de 21 ans poursuit son année folle. Engagé sur le 5 km en eau libre aux Mondiaux de Budapest, le Français a prouvé qu'il s'affirmait plus que jamais comme le nouveau patron de la discipline en s'imposant en 54'31"40 devant l'Italien Mario Sanzullo (54'32"10) et le Britannique Timothy Shuttleworth (54'42"10).

Entraîné par Philippe Lucas, Marc-Antoine Olivier offre à l'eau libre française le deuxième titre de son histoire après celui conquis par Aurélie Muller sur le 10 km en 2015. Le jeune Nordiste ouvre le compteur des médailles françaises et pourrait rapidement faire grimper le compteur de l'Équipe de France puisqu'il est également engagé sur 10 km mardi et le relais 5 km par équipes mixtes jeudi.