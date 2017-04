Nicolas Anelka pose un gros tacle à Raymond Domenech dans une interview au JDD

Nicolas Anelka-Raymond Domenech, ça n'a jamais été la grande histoire d'amour. Surtout depuis une certaine Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud. Anelka ne rate jamais une occasion de se payer l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, aujourd'hui chroniqueur pour le quotidien L'Equipe, une autre institution que l'attaquant ne porte pas dans son coeur. Toujours depuis le Mondial 2010 et la Une qui avait fait tant de bruit.

Donc Nicolas Anelka VS Raymond Domenech, nouvel épisode ce dimanche lors d'une interview du joueur dans le JDD. A 38 ans, celui qui n'est toujours pas retraité, garde un oeil avisé sur le football actuel. Il n'a pas manqué l'occasion qui lui était offerte de rebondir sur les propos de Domenech sur Kylian Mbappé, la nouvelle pépite du foot français. Dans une récente chronique dans L'Equipe, Domenech avait évoqué le cas Anelka alors qu'il parlait du Monégasque : "Je me souviens de Ronaldo aux JO de 1996, et Mbappé est de ce niveau : il a les caractéristiques d'un joueur de classe mondiale. A lui de bien gérer ça : il a le choix entre être Ronaldo ou Anelka", écrivait l’ancien sélectionneur.

"Aucun titre"

Anelka, aujourd'hui conseiller du club de Roda JC aux Pays-Bas, l'a repris de volée. Voici sa réponse en intégralité : "Mbappé fera sa carrière. Si, toutefois, elle ressemble à la mienne, ça signifiera qu’il fait partie des meilleurs attaquants, avec un fort caractère, que ça plaise ou non. S’il suit Ronaldo, Il Fenomeno, mon modèle dans le foot, il sera parmi les légendes et aura marqué l’histoire de son sport. C’est ce que je lui souhaite. Il peut aussi réaliser la carrière de Raymond Domenech, celle d’un petit joueur quelconque du championnat de France devenu entraîneur quinze ans de l’équipe de France Espoirs et des A sans remporter le moindre trophée, puis au chômage depuis 2010, collaborant à un journal qui a mis un terme à sa petite carrière de coach. À Mbappé de choisir!" Boum.