Ligue Europa : Germain et Thauvin offrent la victoire (3-0) et la qualification à l'OM

Le match

Surpris d'entrée par les Slovènes au match aller, les Marseillais ont encore eu peur face à la très joueuse équipe de Domzale. Avec son jeu au sol, ses combinaisons sur coup de pied arrêté et sa qualité technique, l'équipe slovène a vite donné du fil à retordre aux joueurs de Rudi Garcia. Il y a eu une première alerte à la 14e minute (un but hors jeu), une deuxième dix minutes plus tard avec un coup franc sur le poteau après la blessure d'Adil Rami... Pas vraiment inspirés en première période, les joueurs de l'OM s'en sont remis à leur attaquant Valère Germain, qui a fait parler son talent pour ouvrir le score de la tête (28e minute) sur un centre de Maxime Lopez.

Moins tranchants en seconde période, les Slovènes ont laissé quelques espaces et offert aux Marseillais l'occasion d'assurer leur qualification pour la phase de groupes de la Ligue Europa. Thauvin s'est chargé d'offrir un très beau ballon au second poteau pour Valère Germain, qui a inscrit le but du break (56e). En fin de match, c'est l'ancien Monégasque qui a servi l'international pour le troisième but marseillais : une reprise acrobatique de son mauvais pied.

Le joueur

Marseille cherche toujours un attaquant, mais Valère Germain continue lui de montrer son talent. Il a encore prouvé qu'il était capable d'évoluer en pointe d'un 4-3-3 en inscrivant deux buts, et en apportant un réel danger sur les buts slovènes. Sa tête piquée sur le premier but est un modèle de placement, son contrôle avant de frapper sans paniquer sur le deuxième une belle preuve de sang froid. Sa relation avec Florian Thauvin, passeur décisif sur le deuxième but, a régalé un Vélodrome bien bouillant pour cette soirée européenne. Deux buts et une passe décisive pour la recrue de cet été, une soirée pleine qui permet la qualification de l'OM pour la phase de groupe de Ligue Europa.

La stat

Les autres résultats

Sur les autres terrains, plusieurs grosses équipes se sont fait surprendre. Finaliste l'an passé, l'Ajax s'est fait éliminer par Rosenborg. Le nouveau club de Mathieu Valbuena, Fenerbahçe, ne verra pas non plus la phase de groupe d'Europa League. Everton, L'AC Milan, Bilbao et le Zenit Saint Petersbourg se sont tous qualifiés pour la phase de groupes.