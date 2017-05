Real/Atlético: les 10 chiffres du derby madrilène

214 : Si le Real et l’Atlético se sont croisés à deux reprises cette saison en championnat, cette demi-finale de Ligue des champions sera la 214e opposition de l’histoire entre les deux clubs, la 7e en C1.

107 : Le Real Madrid a remporté 107 victoires sur les 213 derbys madrilènes qui ont déjà eu lieu. De son côté, l’Atlético ne peut revendiquer que 54 succès. Avantage donc très large au Real.

7 : Le Real Madrid, tenant du titre, s’apprête à disputer sa 7e demi-finale consécutive de Ligue des Champions. Il faut en effet remonter à l’édition 2010 pour trouver un dernier carré sans les Merengues.

4 : Les deux équipes de la capitale se retrouvent en Ligue des Champions pour la 4e fois en quatre ans. En 2014 et en 2016, le Real avait joué et remporter la finale face à son ennemi juré. En 2015, les deux clubs s’étaient affrontés en quart de finale et là aussi les Merengues s’étaient imposés.

52 : Si Karim Benzema marque un but lors du derby, il deviendra alors le meilleur buteur français avec pas moins de 52 buts inscrits en C1. Il dépassera ainsi Thierry Henry (51).

18 : Cristiano Ronaldo a inscrit 18 buts en 27 matches face à l’Atlético. Avec 7 réalisations en C1 cette saison, « CR7 » est le meilleur buteur madrilène … mais possède toutefois 4 longueurs de retard sur Lionel Messi (11 buts sous les couleurs du FC Barcelone).

3 : Depuis le dernier match entre les deux clubs (le 8 avril), l'attaquant français Antoine Griezmann a inscrit 3 buts (dont celui contre les Merengues). Par comparaison, son compatriote Karim Benzema n’a plus trouvé le chemin des filets.

8 : En tant que coach, Diego Simeone possède un bilan négatif face au Real Madrid puisqu’il s’est incliné à 8 reprises, pour 7 victoires et 7 nuls.

2 : Sergio Ramos a été expulsé à deux reprises lors de matches contre l’Atlético Madrid. C’était en 2006 et 2009. Jamais deux sans trois ?

5 : Après trois matches en championnat et une finale de Ligue des Champions (2016), Zinedine Zidane prend part à son 5e derby madrilène en tant que coach (une défaite, deux victoires et un nul).