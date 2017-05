Real Madrid-Atletico Madrid : Cristiano Ronaldo, avec un triplé, balaie les Colchoneros

Le match

Cette demi-finale 100% madrilène a été spectaculaire à suivre. Les hommes de Zinédine Zidane ont entamé pied au plancher ce match aller et a mis les Colchoneros sous pression. Dès la 5e minute, un déboulé de Carvajal sur le côté droit débouchait sur la première action chaude du match. Cinq minutes plus tard, Cristiano Ronaldo ouvrait le score de la tête après un centre-tir de Casemiro. Cette première période a été dominée par un Real sûr de son jeu.

Costaud dans le jeu aérien, appliqué balle au pied et parfois brillant dans les transitions avec les esthètes Isco, Modric et Kroos, le Real a dominé un Atletico timide, qui a eu le tort de manquer deux situations chaudes mal négociées par Kevin Gameiro (17e, 36e). Le Real a continué à pousser mais ni Varane (16e), ni Benzema (29e) n’ont pu faire le break. Celui-ci est arrivé juste avant le dernier quart d’heure, par l’inévitable Cristiano Ronaldo. CR7, servi par Benzema, a envoyé un missile qui a trompé Jan Oblak. A la 86e minute, au bout d’un contre parfaitement mené, le Portugais y est allé de son triplé. Avec trois buts d’avance et un homme providentiel en feu, ce Real a fait un grand pas vers la finale du 3 juin prochain à Glasgow.

Le joueur : Cristiano Ronaldo

Si sur la scène nationale, Lionel Messi domine le duel entre les deux monstres du foot européen, en Ligue des champions, Ronaldo est seul au monde. Après la phase de poules, il n’avait inscrit que deux buts. Puis est arrivé le printemps et les matches à élimination directe et Ronaldo est sorti de sa boite. Il a inscrit 8 buts sur les trois derniers matches européens. En douze frappes! Avec 10 buts, il n'est plus qu'à une longueur du meilleur buteur de la compétition cette saison... Lionel Messi.

Ce triplé face à l’Atletico est le deuxième cette saison face au rival madrilène après celui réalisé en Liga. Il a fait admirer sa détente sur le premier, sa frappe de balle sur le deuxième et sa lucidité à cinq minutes du terme sur le dernier. Et dans le jeu, le Portugais n’a pas été ce joueur qui monopolise le ballon, force son jeu. Au contraire, il a été collectif et intelligent. Ronaldo est bien le dernier étage de la fusée Real qui semble programmée pour conserver son titre.

Le chiffre : 52

Avec ce triplé, Cristiano Ronaldo en est à 52 buts en 66 matches à élimination directe en Ligue des champions. Un de plus que son total en phase de poules : 51 buts en 72 rencontres. 52+51=103. Le compte est bon.