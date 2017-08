Ligue des champions : Nice affrontera Naples en barrages

Après une qualification en barrages arrachée face à l'Ajax d'Amsterdam, les joueurs de Lucien Favre auront fort à faire pour atteindre la phase de groupe de Ligue des champions. Le tirage au sort leur a attribué l'une des têtes de série les plus retoudables : le Napoli. Une grosse opposition pour les Niçois qui auront l'avantage de recevoir les Milik, Hamsik et consorts au match retour. En cas de succès, le club classé 3e de Ligue 1 la saison dernière sera le troisième représentant français, avec Monaco et le Paris SG directement qualifiés, en phase de poules dont le tirage au sort aura lieu le 24 août à Monaco.