Lens - Brest : le match interrompu par un envahissement de terrain

La colère monte, monte, et a fini par déborder à Lens. Lors du match de Ligue 2 contre Brest, les supporters ont envahi les pelouses après le 3e but brestois (3-1, 66e). La rencontre a été interrompue pendant 25 minutes. Les supporters avaient déjà affiché plusieurs banderoles réclamant le départ du président Gervais Martel et de l'entraîneur Alain Casanova.

Après la reprise du jeu, les Lensois ont réduit l'écart sur pénalty. Mais Julien Faussurier a assuré la victoire brestoise avec un 4e but. Les Lensois ont perdu leur 4 premiers matches de Ligue 2 et sont avant-derniers du classement.