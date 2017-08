Ligue 1 : Neymar, le génie qui sublime le PSG face à Toulouse (6-2)

Étouffés. Les hommes de Pascal Dupraz ont subi la loi des Parisiens ou plutôt d’un Neymar époustouflant. Le Brésilien qui jouait son deuxième match avec le club de la capitale, le premier au Parc des Princes, a une nouvelle fois régalé les spectateurs en donnant le tournis à ses adversaires.

À l’image de Guingamp, la semaine dernière, les Toulousains sont privés de ballon par les hommes d’Unai Emery qui multiplient les occasions de buts. À la 14e minute, Di Maria et Alves réalisent un magnifique enchaînement. Ce dernier trouve son compatriote Neymar dont le tir frôle la transversale de Lafont. Un avertissement sans frais.

Le 6e sens de Neymar

Après un but concédé contre le cours de jeu, marqué par Gradel (18e), le PSG continue de construire et pousse Toulouse dans ses retranchements. Le compteur parisien est débloqué par le fulgurant Neymar. Le Brésilien scotche la défense en effectuant une talonnade vers Rabiot qui voit sa frappe repousser par Lafont. Le n°10 du PSG est le seul à rester en mouvement et à suivre l’action. Il n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (31e).

Son show se poursuit quatre minutes plus tard. Le Brésilien anticipe le pressing du défenseur, en faisant un une-deux avec Rabiot. Il positionne idéalement le Français qui peut déclencher un boulet de canon de plus de 20m venant se loger dans le petit filet. Au retour des vestiaires, le rouleau compresseur parisien se fait moins pressant. Verrati est expulsé après un avoir écopé d’un deuxième carton jaune. Après 30 minutes plus calme, Neymar, encore lui, provoque un penalty transformé par Cavani (75e).

Le quatrième but de Pastore est un bijou qui passe au second plan par rapport à ce qu'il se passe ensuite. Loin d'être rassasier, Neymar frappe un corner tendu permettant à Kurzawa d'effectuer un sublime ciseau acrobatique. Une deuxième passe décisive accompagnée quelques minutes plus tard par un deuxième but à la 84e. Le Brésilien tricote dans les jambes toulousaines, profite d'un contre favorable pour se mettre en position de frappe et régler Lafont. Dure soirée pour le portier du Téfécé qui n'a pu rien faire d'autre que voir sa défense coulée au fil de la rencontre.

Au final, Neymar termine le match avec 116 ballons, 15 dribbles et a provoqué 7 occasions. Un génie venu brillé dans la ville lumière et qui doit faire trembler tous ses futurs adversaires, tant il semble avoir un temps d'avance sur le jeu et le ballon. Les Stéphanois, leurs prochains adversaires, sont prévus.

Au classement, Paris prend la tête du championnat à égalité de points avec Monaco et Saint-Étienne (9 pts) et une différence de but supérieure (+9).

Une célébration pas anodine

Neymar fait toujours les bons choix dans le jeu, mais aussi dans ses célébrations. Sur l’égalisation, le Brésilien imite le « Matuidi Charo » devant l’intéressé qui se trouve en tribune. Plus tôt dans la soirée, Blaise Matuidi a été ovationné pour tout ce qu’il a réalisé sous le maillot parisien : 33 buts, 30 passes décisives, 4 titres de champion, 3 Coupes de France et 4 Coupes de la Ligue.

Neymar successeur de…Florian Maurice

En marquant lors des ses deux premiers matches de Ligue 1 avec Paris, Neymar succède à Florian Maurice qui était le dernier à réaliser cette performance…en 1997.