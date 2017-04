L1, 32e journée: Le PSG reste dans la course

Unai Emery attendait de son équipe « un match complet contre Guingamp » et si l’on en croit la possession de balle à la demi-heure de jeu (70% en faveur de Paris), ses protégés semblaient lui donner entière satisfaction. Mais dominer n’est pas gagner et les Parisiens ont eu beau se procurer quelques occasions franches, à l’image d’une tête de Cavani qui trouvait la barre (18e) ou encore un duel perdu par Matuidi face à Johnsson (37e), ils ont regagné les vestiaires avec un score nul et vierge.

Cette situation laissait quelque peu perplexe l’entraîneur du PSG qui avait bien conscience que ses hommes avaient de quoi passer face à des Guingampais peu dangereux. Le tacticien espagnol devait par ailleurs composer avec la blessure de Kurzawa, qu’il remplaçait par Maxwell. Mais alors que Mendy ratait de peu l’ouverture du score, Emery choisissait de lancer Pastore dans le jeu à la place d’un Draxler peu en verve.

Finalement, ce n’était ni Maxwell, ni Pastore qui allait réveiller les Parisiens, mais une superbe passe en profondeur de Cavani pour Di Maria, qui trompait le gardien adverse d’une pichenette (56e, 1-0). Quatre minutes plus tard, Verratti régalait le Parc des Princes d’une subtile talonnade qui permettait à Rabiot de lancer Cavani, l’Uruguayen doublant la mise. Mais l’Uruguayen n’est restait pas là et inscrivait son 29e but cette saison en championnat (71e, 3-0), le 42e toutes compétitions confondues ! Il a tout simplement égalé son record de buts en une saison, lorsqu’il portait encore les couleurs du Napoli (saison 2012-13). Matuidi aggravait le score dans le temps additionnel (90e, 4-0), le jour de ses 30 ans. Il n'en fallait pas plus pour sceller les si précieux points de la victoire. Le titre n'est pas encore joué...