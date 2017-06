Antoine Griezmann a prolongé son contrat à l'Atlético Madrid

C'est la fin d'un mini-feuilleton. Qui n'aura pas duré très longtemps finalement. Antoine Griezmann, meilleur joueur de l'Euro l'an dernier, demi-finaliste de la Ligue des Champions avec son club cette saison, ne bougera pas pendant l'été. La piste, qui semblait si chaude vers Manchester United, n'a pas abouti. Comme la saison passée. Grand fan de ce club, l'attaquant français a décidé de rester en Espagne, là où il a fait sa formation de joueur, et à l'Atlético, qui va étrenner son nouveau stade la saison prochaine.

Selon les quotidiens espagnols As et Marca, ce nouveau contrat, signé un an seulement après un précédent bail qui courait jusqu'en 2021, est assorti d'une belle revalorisation du salaire de "Grizi", meilleur buteur de l'"Atleti". Fin mai, Griezmann avait pourtant évoqué la possibilité d'un départ cet été, faisant les yeux doux à Manchester United, jusqu'à ce qu'il annonce début juin qu'il resterait à l'Atletico, son club depuis 2014. Le maintien de l'interdiction de recrutement frappant l'Atletico, et donc l'impossibilité pour le club madrilène de trouver un remplaçant au Français jusqu'à janvier 2018, a convaincu le Mâconnais de rester pour ne pas faire "un sale coup" à son club, selon ses propres mots. "La première chose que je veux faire, c'est demander pardon aux gens qui auraient mal compris mes déclarations" sur un possible départ, a déclaré Griezmann, cité dans le communiqué de l'Atletico. "Il est possible que je me sois mal exprimé, ou que certains aient essayé de sortir des gros titres là où il n'y en avait pas. Mais depuis que je suis arrivé, je donne tout pour mon club, mes partenaires et l'encadrement technique. Je suis très heureux de vivre une saison de plus avec vous tous", a-t-il ajouté.

Arrivé à l'Atletico en 2014 pour environ 30 M EUR, l'attaquant formé à la Real Sociedad a changé de dimension à Madrid. Il est devenu le meilleur buteur du club "colchonero" ces trois dernières saisons, avec plus de 25 buts chaque année, il a disputé la finale de la Ligue des champions 2016 et celle de l'Euro-2016, et il a fini troisième au classement du Ballon d'Or en décembre dernier.