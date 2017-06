La jeunesse française vient à bout de l'Angleterre (3-2)

Le match : Dembélé et Mbappé intenables

Didier Deschamps avait fait le pari de la jeunesse pour ce dernier amical de la saison. Et la jeunesse française a fait vibrer le Stade de France. Si deux buts ont été inscrits par des défenseurs, ce sont bien Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé qui ont donné le tournis à la défense adverse. Par ses crochets (43e minute, une action qui se terminera par un but de Sidibé) comme par son coup de rein spectaculaire ( 67e minute, le long de la ligne de touche), Dembélé a porté le danger toujours plus près du but gardé par Heaton (remplacé en seconde période par Butland). Cerise sur le gâteau, il a été récompensé de son activité en inscrivant le troisième but français (78e) d’une belle frappe croisée.

L’attaquant de Dortmund doit encore soigner le dernier geste, qu’il s’agisse d’une frappe ou d’une passe, qui auraient parfois pu être plus précises. Mbappé a lui manqué de peu l’occasion d’inscrire son premier but en bleu : il a vu sa frappe s’écraser sur la barre après avoir mis Stones sur les fesses sur un crochet fulgurant. Il s’est tout de même illustré par ses appels, et a servi Dembélé sur le dernier but français. Son acolyte a bien tenté de lui rendre la pareille, mais le Monégasque a une nouvelle fois buté sur le gardien dans les arrêts de jeu.

Auparavant Umtiti et Sidibé avaient inscrit leur premier but en bleu, reprenant le ballon après une tête de Giroud et une frappe de Dembélé, toutes deux arrêtées. Les Français avaient pourtant été cueillis à froid dès la neuvième minute quand un oubli défensif de Sidibé a permis à Ryan Bertrand de servir Harry Kane sur un plateau, face au but d’Hugo Lloris. En infériorité numérique pendant toute la seconde période, les Bleus ont toujours su réagir, pour venir à bout d’une sélection contre laquelle ils n’ont perdu qu’une fois lors des huit derniers matchs. La saison se termine bien pour les Bleus, qui au retour des vacances devront se qualifier pour la Coupe du monde 2018. Rendez-vous le 31 août face aux Pays-Bas.

Le tournant : la double peine pour Varane

Le match était jusque là plaisant. Un amical de fin de saison, une composition française jeune et offensive, de quoi tester des choses, tenter beaucoup et apprendre un peu. Mais au retour des vestiaires, cueillis à froid, les Bleus ont concédé un penalty. Pas forcément évident, mais Raphael Varane a bien déséquilibré Dele Alli dans la surface de réparation. Soit. Mais, après avoir eu recourt à l’arbitrage vidéo, l’arbitre du match a non seulement maintenu sa décision, mais également expulsé le défenseur central. En match amical. Alors qu’il n’y avait ni comportement antisportif ni geste dangereux. Alors que le board de la Fifa a recommandé il y a un an la fin de la double peine (carton rouge + penalty) sauf en cas de faute grave. Heureusement, le défenseur français ne devrait pas être suspendu pour le prochain match de qualification pour la Coupe du monde.

Le joueur : Paul Pogba

Paul Pogba a souvent été critiqué en équipe de France. Moins flamboyant, moins décisif, parfois nonchalant, on a pu trouver un peu légère l’implication du milieu de 24 ans (et déjà 47 sélections). Ce soir face à l’Angleterre, il a rayonné au milieu. Plus libre de ses mouvements en l’absence de Blaise Matuidi, remplacé à ses côtés par Ngolo Kanté, Pogba a créé le danger, cassé les lignes par ses passes et offert quelques très bons ballons aux attaquants français. Il a notamment su profiter de la vitesse de course de Kylian Mbappé pour lui adresser de belles passes en profondeur.

Le tweet

L’image : le bel hommage du Stade de France

Le 17 novembre 2015, quatre jours après les attentats de Paris, le public anglais avait rendu un vibrant hommage aux disparus à Wembley, lors d’Angleterre-France. Ce soir l’avant-match a une nouvelle fois été marqué par l’émotion. Sous les yeux de Theresa May et Emmanuel Macron, la garde nationale a joué “Don’t look back in anger” d’Oasis pour l’entrée des joueurs sur le terrain, en hommage aux disparus des attentats de Londres et Manchester. L’hymne anglais, dont les paroles ont été projetées sur les écrans du stade, a également été chanté par le public français. Les joueurs se sont enfin rassemblés autour du rond central pour une minute de silence avant le début du match.