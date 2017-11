France-pays de Galles : Les Bleus nettement au dessus

A sept mois du début de la Coupe du monde, Didier Deschamps a sans doute noté quelques motifs de satisfaction parmi les joueurs qu'il "testait" face aux Gallois. Mais c'est bien avec une recette connue (Griezmann-Giroud) que les Bleus ont encore fait la différence. Certes l'opposition était relativement faible mais le jeu tricolore a montré quelques signes d'embellissement manifestes. C'est surtout ce qui était demandé aux Bleus après les dernières prestations, plutôt ternes. Avec Coman, Jallet et Kurzawa dans le onze de départ, la France avançait avec une composition hybride mais celle-ci allait s'avérer rapidement performante.

Le siège gallois débutait dès les premières minutes. Inspirés, les Bleus combinaient bien mais Tolisso, bien décalé par Griezmann, dévissait complètement sa frappe (7e). Puis c'était au tour de M'bappé, par ailleurs impressionnant sur chaque prise de balle, qui trouvait la barre sur un tir détourné par Hennessey (10e), le gardien des Dragons. Pas récompensés jusqu'alors, les hommes de Deschamps trouvaient enfin la solution avec cette ouverture en profondeur de Tolisso pour la volée du gauche de Griezmann (1-0, 18e). Quelque peu remis en cause ces derniers temps, notamment en raison de ses prestations en baisse avec l'Atletico Madrid, l'attaquant tricolore apportait une réponse cinglante sur le terrain.

Dans tous les bons coups, et impliqué dans 10 des 12 derniers buts français Griezmann confirmait ainsi sa prépondérance dans le système des Bleus. En face le pays de Galles qui restait pourtant sur une seule défaite lors de ses dix dernières rencontres, avait bien du mal à exister. Sans Bale, les Gallois devaient attendre la 36e minute pour mettre Mandanda à contribution sur un tir lointain de Gunter. Insuffisant pour faire douter les partenaires de Matuidi, auxquels il ne manquait finalement que la finition...

Inévitable Giroud

A la reprise, Didier Deschamps faisait du changement poste pour poste avec Pavard pour Jallet et Nzonzi pour Tolisso mais c'était bien Coman qui était tout près de doubler la mise. Hélas pour l'ailier du Bayern Munich, il touchait du bois sur une belle frappe à rebond (48e)... La suite était malheureusement plus brouillonne pour les Tricolores, toujours aussi dominants mais peut-être trop faciles. Kylian Mbappé avait beau semer la panique, les accélérations du Parisien n'étaient pas suivis d'effets. Mandanda devait même sortir une double parade de grande classe pour empêcher les Gallois de revenir au score (67e).

C'était au moment où le bateau bleu commençait à tanguer qu'Olivier Giroud, encore une fois, le remettait à flots. Presque invisible jusque-là, l'attaquant d'Arsenal était à la réception d'un centre de M'bappé et d'une frappe détournée par le fessier de Chester, il libérait enfin ses coéquipiers (2-0, 71e). Avec un peu plus de réussite (Umtiti et Pavard touchant à leur tour les montants), l'addition aurait pu être plus salée pour le pays de Galles. Mais les Bleus sauront certainement se contenter de cette victoire qui les lance idéalement vers la Russie.