Equipe de France : Deschamps rappelle Fekir et Martial, première pour N'Zonzi et Pavard

Didier Deschamps a annoncé en conférence de presse la liste des 23 joueurs retenus pour affronter le Pays de Galles et l'Allemagne, les 10 et 14 novembre. On y trouve notamment Nabil Fekir et Anthony Martial, non retenus lors de la précédente sélection face à la Bulgarie et la Biélorussie. Le Lyonnais, de retour au plus haut niveau, se voit enfin récompensé. Le Mancunien, excellent avec Manchester United cette année, revient également. Steven N'Zonzi et Benjamin Pavard découvriront les Bleus.