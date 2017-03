Cristiano Ronaldo mieux payé que Lionel Messi et Neymar au classement des joueurs de football

Les chiffres font tourner la tête. On s'approche tout doucement des 100 millions d'euros de revenus par an. Et Cristiano Ronaldo est le fer de lance des footballeurs les mieux payés du monde, devant son inévitable rival, Lionel Messi. Au classement des meilleurs buteurs espagnols comme européens, le Portugais et l'Argentin se "tirent la bourre". Selon le baromètre de France Football, CR7 gagne 11 millions d'euros de plus que le Sud-Américain du Barça. Autre point commun des deux joueurs, ils ont été éclaboussés par des affaires de dissimulation d'argent dans des paradis fiscaux ou de fraude fiscale.

CR7, Messi, Neymar, un podium devant la justice

Début décembre, 12 médias européens, dont Mediapart en France, avaient accusé la star portugaise d'avoir "dissimulé 150 millions d'euros dans les paradis fiscaux, grâce à des montages offshore passant par la Suisse et les Iles vierges britanniques", par l'intermédiaire de son agent Jorge Mendes et sa société Gestifute. "Qui ne ne doit rien, ne craint rien", avait balayé le champion d'Europe, quelques jours avant de se voir remettre un quatrième Ballon d'Or. Le fisc espagnol s'était engagé à enquêter sur les révélations de Football Leaks. De son côté, la star catalane a été condamné en juillet dernier à 21 mois d'emprisonnement pour une fraude fiscale estimée à 4.16 millions d'euros, sur les revenus tirés de ses droits à l'image via un complexe montage de sociétés. Messi a fait appel de cette décision.

Troisième sur le podium, Neymar. Avec 55 millions d'euros gagnés cette saison, selon France Football, le Brésilien est donc 3e de cette hiérarchie. Et lui-aussi a été dans l'oeil de la justice, avec son transfert de Santos pour Barcelone. Le parquet espagnol a requis deux ans de prison à son encontre et une amende de 10 millions d'euros. Au Brésil, il a été condamné à une amende de 45 millions d'euros pour fraude fiscale. Quatrième, le Gallois Gareth Bale (Real Madrid), 41 M EUR, et l'Argentin Ezequiel Lavezzi qui évolue dans la lucrative Super League chinoise, à Hebei Fortune, avec des revenus de 28,5 millions d'euros.

Pour la France, le défenseur parisien Thiago Silva est en tête avec 14,4 M EUR de revenus, devant le Monégasque Radamel Falcao (13,6 M EUR) et un autre joueur du Paris SG, Angel Di Maria (12,6 M EUR). Le PSG est bien représenté, puisque Marco Verratti (11,8 M EUR) et Edinson Cavani (10,2 M EUR) occupent les 4e et 5e places de cette hirérarchie nationale.