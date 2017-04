La Coupe de France a beau fêter son 100e anniversaire cette année, l’édition ne déroge pas à la règle avec des affiches surprenantes entre petits poucets et mastodontes. Ce sera le cas du ¼ de finale opposant l’US Avranches Mont-Saint-Michel, pensionnaire de National, au Paris Saint-Germain, double tenant du titre. Objectif du club de la Manche : réussir à éliminer les Parisiens au Stade d’Ornano, à Caen. Un terrain où le PSG était venu, en 2010, mettre un terme au parcours de l’US Quevilly. Et rêver, pourquoi pas, cinq ans après cette même équipe de Quevilly (finaliste en 2012 contre l’Olympique Lyonnais), de ramener le football amateur normand au Stade de France ! Un match à suivre sur France 3 à partir de 20h55 et en simultané sur notre site francetvsport, commenté par Fabien Lévêque, Jérôme Alonzo et Kader Boudaoud.