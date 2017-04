Angers élimine Bordeaux pour une demie en Coupe de France

Le passé a du bon. En 1957, le SCO d'Angers avait atteint pour la seul fois de son histoire la finale de la Coupe de France. En battant Bordeaux (1-0) en demi-finale. Soixante ans après, les Girondins se présentaient de nouveau sur le chemin de cette équipe, qui l'a encore éliminée, cette fois (2-1). Cette sixième demi-finale du SCO peut donc offrir de belles perspectives aux superstitieux. Les Bordelais auraient-ils dû s'attendre à cet aspect "revival" en posant le pied dans ce stade, tout fraîchement rebaptisé Raymond-Kopa ? En tout cas, Cédric Carrasso admettait après la défaite que ses coéquipiers n'avaient pas eu l'esprit "Coupe", au contraire de leurs adversaires.

Deuxième revers pour Bordeaux

C'est un gros coup d'arrêt pour la formation de Jocelyn Gourvennec, qui marchait à allure forcée depuis le début de l'année 2017 mais qui a subi en trois jours deux revers de suite, à chaque fois à l'extérieur. Pourtant, en toute fin de match, ils ont eu l'opportunité de revenir une deuxième fois au score, mais Alexandre Letellier, de retour dans la cage angevine après une longue blessure au genou, a réussi deux parades coup sur coup devant Rolan et Pallois (80e), après s'être déjà interposé devant l'Uruguayen à la 74e minute.

Auparavant, les joueurs de Stéphane Moulin avaient souvent dominé, notamment en première période. Ils avaient ouvert le score très rapidement par Kevin Bérigaud, servi par Pepe (8e, 1-0). Cinq minutes après, Carrasso avait sauvé les siens devant Diedhiou, juste avant que Sankharé n'égalise en gagnant son duel avec le portier du SCO (18e, 1-1). En deuxième période, après l'heure de jeu, le capitaine N'Doye plaçait parfaitement le ballon au fond des filets, depuis les 25m (67e, 2-1). L'écart était refait, et faisait le bonheur des supporters angevins. Ils ne sont plus qu'à deux matches du Stade de France, et d'une finale qu'ils n'ont plus connue depuis 60 ans.