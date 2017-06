Corentin Tolisso au Bayern Munich jusqu'en 2022

Suivez notre live sur le mercato

Au lendemain du transfert de Mathieu Valbuena à Fenerbahçe, l'Olympique Lyonnais vend un autre cadre: Corentin Tolisso. Ce transfert est bien plus important, tant en terme financier (on évoque la somme de 40 millions d'euros ce qui serait un record pour le club de Lyon) que du symbole, puisque le milieu de terrain était un pur produit du centre de formation olympien. Après avoir failli partir à Naples la saison passée, l'international fait donc ses valises pour l'un des plus grands clubs d'Europe, éliminé cette année sur une humiliation contre le Real Madrid en quarts de finale.

Le transfert s'est conclu à hauteur de 41.5 millions d'euros, ce qui est le plus gros achat du Bayern Munich et la plus grosse vente de l'OL, plus élevée que le transfert de Mickaël Essien à Chelsea (38 millions). Les bonus pourraient atteindre les 6 millions pour un total possible de 47.5 millions.

"Je me suis fixé des objectifs élevés avec le Bayern", a déclaré le joueur sur le compte officiel du club allemand.