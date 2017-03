Sebastian Vettel remporte le Grand Prix d'Australie devant Hamilton

Dix-huit mois qu’ils attendaient ça ! Sevrés de victoire depuis septembre 2015 et le Grand Prix de Singapour, Sebastian Vettel et Ferrari ont retrouvé le goût du succès ce dimanche sur la piste australienne. Le pilote allemand a pris le meilleur sur les deux Mercedes de Lewis Hamilton et de Valtteri Bottas à Melbourne pour s’offrir le premier Grand Prix de la saison. "C'est une grande victoire, une victoire pour nous tous, une victoire pour tous ceux qui travaillent à Maranello, c'est une grande victoire qui s'est construite sereinement", a lancé en italien Vettel dans sa radio, juste après sa victoire. Preuve qu'il faudra compter sur Ferrari cette année, bien décidée à briser l'hégémonie de Mercedes.

Une victoire que le quadruple champion du monde est allé chercher. Dans le sillage de Lewis Hamilton parti en pôle position, Vettel est resté au contact du Britannique, prêt à profiter de la moindre erreur de la Flèche d'Argent. Rentrant au garage avant l'Allemand, qui le suivait, au 17e tour, Hamilton et Mercedes ont fait le mauvais choix puisque le Britannique est ressorti dans le trafic, bloqué derrière Max Verstappen (Red Bull). Vettel n'en demandait pas tant. S'arretant au 24e tour, l'Allemand avait pris suffisamment ses distances pour ressortir avec Hamilton dans le rétro et la victoire en ligne de mire. Une course parfaite de bout en bout qui vient mettre fin à la série noire de Vettel et Ferrari et qui lance cette saison 2017 sur les chapeaux de roue.

Dans une course qui n'a pas toujours tenu toutes ses promesses, Valtteri Bottas prend la 3e place et signe un podium pour sa première course sous les couleurs de l'écurie Mercedes. Kimi Räikkönen (Ferrari), termine lui quatrième.

Premier point pour Ocon, Grosjean abandonne

Fortunes diverses pour les Français. Arrivé cette saison avec l'objectif de marquer des points à chaque Grand Prix, Esteban Ocon (Force India) a tenu sa parole sur la piste de Melbourne. Malgré une course compliquée, le jeune pilote de 20 ans s'est offert le dépassement de la matinée en débordant Fernando Alonso pour souffler la dixième place au pilote Espagnol et marquer un premier point cette saison. De belles promesses avant la prochaine échéance en Chine dans deux semaines.

Romain Grosjean (Hass) aura lui sûrement quelques regrets. Parti de la 6e place sur la grille, le pilote Français a été contraint de rentrer au stand à la fin du 14e tour et d'abandonner sur casse de son moteur.