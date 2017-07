Euro féminin - Les Françaises éliminées par les Anglaises en quarts de finale

Face à l'Angleterre, meilleure attaque de la compétition, l'équipe de France n'a pas réussi à s'ouvrir les portes des demi-finales, s'inclinant (1-0) dans cet Euro féminin. Le 5e but de l'Euro de l'attaquante de Portland, Jodie Taylor, a crucifié à l'heure de jeu les Bleues dans ce quart de finale. Mais les filles d'Olivier Echouafni ont eu des occasions franches, sans parvenir à trouver le chemin des filets. Comme aux Euros 2009 et 2013, comme au Mondial 2015, comme aux JO 2016, l'équipe de France s'arrête en quarts de finale. Et Camille Abily termine sa carrière après 183 sélections.