Euro féminin 2017 : Mené au score, le Danemark crée l'exploit en renversant l'Allemagne (2-1)

Coup de tonnerre à Rotterdam ! Le Danemark a éliminé les sextuples championnes d'Europe en titre allemandes avec deux buts inscrits en seconde mi-temps. C'est pourtant l'Allemagne qui a le mieux démarré la rencontre mais la puissance et la dimension physique des Danoises ont fini par faire la différence. Invaincue depuis 1995 à l'Euro, la Mannschaft prend donc la porte dès les quarts de finale alors que le Danemark retrouvera le vainqueur du duel entre l'Autriche et l'Espagne dans une demi-finale inattendue.

Un but allemand dès l'entame

Pourtant, rien ne semblait indiquer un tel scénario ce dimanche à Rotterdam... Dès la 3e minute de jeu, la latérale gauche allemande Isabel Kerschowski décoche une frappe lointaine, sur laquelle la gardienne danoise Stina Lykke Petersen se troue complètement, pour ouvrir le score en faveur de l'Allemagne. Un début parfait qui renforçait encore un peu plus l'étiquette de favorite qui collait à la peau des sextuples championnes d'Europe en titre.

Les Danoises fortes têtes

Seul pays scandinave encore en lice (la Norvège éliminée en phase de groupes et la Suède en quarts de finale par les Pays-Bas), le Danemark a fait le dos rond tout au long du premier acte avant de sortir les griffes dès le début de la seconde période. Intenable sur le front de l'attaque tout au long de la rencontre, l'avant-centre danoise d'origine afghane, Nadia Nadim, égalise à la 49e minute d'une puissante tête sur un centre millimétré de sa coéquipière Stine Larsen. Une action controversée puisque l'arbitre avait laissé initialement l'avantage en ne sifflant pas une faute quelques secondes plus tôt. D'où une défense allemande plutôt passive sur cette égalisation...

L'Allemagne tombe de très haut !

Dans cette rencontre reportée pour cause de mauvaises conditions météorologiques, la performance du Danemark est retentissante ! Si "le football est un sport qui se joue à onze contre onze et, à la fin, c'est toujours l'Allemagne qui gagne" (comme l'aime à dire le célèbre Gary Lineker), cela est encore plus vrai chez les femmes... Jusqu'à ce dimanche, les Allemandes étaient tout simplement invaincues à l'Euro depuis 1995. Le Danemark devient même la première nation à battre la Mannschaft dans un match à élimination directe de cette épreuve depuis l'Italie, en demi-finales de l'édition 1993. Et encore, les Italiennes y étaient parvenues en s'imposant aux tirs au but. C'est dire l'immensité de l'exploit danois...