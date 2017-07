Direct Euro de Foot Féminin 2017

Du 16 juillet au 6 août 2017, suivez tous les matches de l’Euro de football féminin aux Pays-Bas, en direct sur francetv sport. Ne ratez aucune rencontre de poule de l’équipe de France entraînée par Olivier Échouafni. Dans le groupe C, les Bleues (Gaëtane Thiney, Camille Abily, Eugénie Le Sommer, Laura Georges, Marie-Laure Delie, Wendie Renard, etc.) seront opposées à l’Autriche, l’Islande et la Suisse. Vous pourrez également suivre les phases éliminatoires jusqu’à la finale à Enschede. Face à l’Allemagne, l’Angleterre ou la Suède, la France peut-elle remporter son premier titre international ?