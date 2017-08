Vuelta : Sunweb exclut Warren Barguil !

Warren Barguil ne virevolte plus au gré de son instinct. Brillant dans son rôle d'électron libre sur les routes du Tour de France avec à la clé deux victoires d'étape et un maillot à pois, Barguil n'a plus les clés du camion Sunweb. L'équipe allemande le lui a sévèrement rappelé en le sortant de la Vuelta. Le Breton l'assume mais il n'a pas aidé son leader Wilco Kelderman lors de la 7e étape. Il ne pensait surement pas que le boomerang reviendrait aussi vite et aussi fort.

Incompréhension

"Je dois quitter la Vuelta sur une décision de l'équipe", a indiqué Barguil dont la sanction semble disproportionnée. "Je me sentais bien et j'avais de bonnes jambes. Je me voyais dans un rôle différent et prêt à attaquer en montagne comme je l'ai fait sur le Tour." Sauf que Sunweb préfère le cantonner à un rôle d'équipier... Bargil sait désormais à quoi s'en tenir pour la fin de saison. Probablement sans grande ambition.