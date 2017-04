Cyclisme : Liège-Bastogne-Liège

Wout Poels (Sky) a remporté Liège-Bastogne-Liège en 2016 mais qui lui succèdera sur la 103e édition cette année ? En Belgique, pour la troisième et dernière classique ardennaise, le tracé n'épargnera une nouvelle fois pas les coureurs avec, notamment, une côte de Saint-Roch classée à 11,2%. Vous retrouverez cette course, sur francetvsport (site et aplication) ainsi que sur France 3 avec, aux commentaires, Alexandre Pasteur et Laurent Jalabert.