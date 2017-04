Cyclisme : Le Tour des Flandres

Si l’année dernière était un chiffre symbolique pour le Tour des Flandres, cette 101e édition réserve, elle, quelques surprises. Cette édition 2017 partira pour la première fois d’Anvers, alors que depuis 1998 la course s’élançait de Bruges, pour atteindre Audenarde. Après 6 années d’absence, le Mur de Grammont fait son retour, avec sa route pavée et son dénivelé de 93 mètres ! Long de 259.5km, ce tour proposera 18 monts et 5 secteurs pavés. Tenant du titre, le Slovaque Peter Sagan fera tout pour rééditer l’exploit face aux grands spécialistes belges Greg Van Avermaet et surtout le triple vainqueur de l’épreuve Tom Boonen, qui aimerait terminer sa carrière sur une nouvelle victoire dans l’une des plus belles courses classiques de la saison. Une course diffusée sur France à partir de 15h35 et en simultané sur francetvsport, commentée par Thierry Adam et Laurent Jalabert.