Les équipes, le format, la diffusion : tout ce que vous devez savoir sur la Coupe du Monde féminine

Les équipes : Un trio de choc

Que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, la Nouvelle-Zélande est la nation majeure du rugby. Les All Blacks au féminin, les Black Ferns (Fougères Noires en français), ont remporté 4 des 7 éditions organisées jusque-là. il s'agit bien évidemment de la sélection la plus titrée dans l'épreuve mais attention : en 2014, les Néo-Zélandaises avaient, pour la première fois, échoué aux portes des demi-finales, ne terminant que 5e de la compétition. Le pire résultat de leur histoire... En embuscade se trouvent donc l'Angleterre et la France ! Tenantes du titre et double championnes du monde (1994 et 2014), les Anglaises espèrent bien conserver leur suprématie mondiale chez leurs voisines irlandaises. Dans le sillage de ces deux mastodontes du rugby féminin mondial, l'équipe de France s'avance plus ambitieuse que jamais ! Cinq fois demi-finalistes de l'épreuve en 7 participations (et même 4 fois sur le podium), les Françaises ne visent rien d'autre que la finale le 26 août prochain au Kingspan Stadium de Belfast, la capitale de l'Irlande du Nord.

Le format : 6 matchs de poule par jour !

C'est un calendrier démentiel qui attend les amateurs de rugby féminin : pas moins de 6 matchs par jour se dérouleront les mercredi 9 août, dimanche 13 août et jeudi 17 août à Belfast et à Dublin​ ! Ainsi, la phase de poule totalise 18 rencontres avec 3 groupes de 4 équipes. Pour se qualifier en demi-finales, il faut quasiment terminer en tête puisque seul le meilleur deuxième de la compétition sera repêché pour compléter le dernier carré... Autant dire que l'équipe de France n'aura pas le droit à l'erreur dans le groupe C aux côtés de l'Australie, du Japon et du pays hôte, l'Irlande. En 2014, les Françaises avaient battu les Irlandaise à domicile lors de la petite finale (25-18). Il y aura de la revanche dans l'air...

La diffusion : La France en intégralité sur France Télévisions

Avec France Télévisions, vous ne raterez rien du parcours des Bleues ! Les deux premiers matchs de poule de l'équipe de France, face au Japon le mercredi 9 août (à partir de 20h40) et contre l'Australie le dimanche 13 août (à partir de 20h35), seront diffusés sur France 4. Pour le troisième et dernier match de ce groupe C, sans doute décisif, la France sera aux prises avec l'Irlande en direct sur France 2 à partir de 20h35. Selon les performances des Tricolores, France Télévisions retransmettra également la demi-finale ou le match de classement de nos Françaises ainsi que la finale ou la petite finale potentielle des partenaires de la capitaine Gaëlle Mignot. En espérant la victoire au bout ! L'ensemble des ces rencontres sera commenté par un trio d'envoyés spéciaux sur place, nos journalistes Matthieu Lartot et Hélène Archilla-Macurdy appuyés par notre consultante, l'ancienne internationale Sandrine Agricole. Une offre renforcée par tous les contenus écrits et vidéos qui alimenteront le site francetvsport au sujet de l'événement. Pendant plus de deux semaines, plongez au coeur de la mêlée !