Les plongeurs Laura Marino et Matthieu Rosset sacrés champions du monde par équipes

Laura Marino et Matthieu Rosset, champions d'Europe en titre, ont été sacrés champions du monde de l'épreuve de plongeon par équipes (3 m/10 m), ce mardi à Budapest, et offrent à la France sa toute première médaille mondiale dans la discipline. Marino (24 ans) et Rosset (27 ans) ont totalisé 406,40 points et devancé le Mexique (402,35 pts) et les Etats-Unis (395,90 pts). Toutes disciplines confondues, c'est le troisième titre mondial des Bleus dans ces Mondiaux-2017 de natation, après les deux médailles d'or venues de l'eau libre avec Marc-Antoine Olivier (5 km) et Aurélie Muller (10 km).