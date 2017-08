Mondiaux 2017 : Mélina Robert-Michon décroche une superbe médaille de bronze au lancer du disque

Mélina Robert-Michon, vice-championne olympique à Rio l'an passé, a décroché la médaille de bronze du lancer du disque aux Championnats du monde de Londres avec un jet à 66m21, son meilleur de la saison, réalisé au 6e et dernier essai dans le ciel du Stade Olympique de Londres. La Française avait déjà décroché l'argent à Moscou en 2013. Le titre mondial est redevenu la propriété de la Croate Sandra Perkovic, titrée en 2013 et double championne olympique (2012 et 2016), qui a remporté le concours avec un lancer à 70m31, devant l'Australienne Dani Stevens (69m64).