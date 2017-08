Suivez en live l'avant-dernière journée des Mondiaux d'athlétisme 2017, avec au programme aujourd'hui la fin du décathlon de Kevin Mayer (110m haies, perche, disque, javelot et 1500m), la finale du 5 000m steeple avec Mo Farah et la finale du 100m haies féminin. Sans oublier les relais 4x100m féminins et masculins, avec notamment la dernière course de la carrière d'Usain Bolt, au sein du relais jamaïcain.