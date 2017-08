Mondiaux 2017 : Bolt, Vicaut et Gatlin en 1/2 finale du 100 mètres

Le meilleur temps des séries est revenu à un autre Jamaïcain, Julian Forte, seul à descendre sous les 10 secondes (9.99, 0,0 m/s). L'Américain Justin Gatlin, l'un des principaux rivaux de Bolt pour la couronne mondiale, a également remporté sa série, en 10"05.

VIDEO. Malgré les sifflets, Gatlin déroule en série

Le Français Jimmy Vicaut, le co-recordman d'Europe de la distance et 3e de la série de Bolt, passe aussi en demi-finales en 10 sec 15, un soulagement après un mois et demi d'absence pour blessure. "Je suis content. Je pars très, très bien et ça m'a surpris quand j'ai vu au replay que j'étais devant ces gens-là. J'aurais dû continuer mais je ne voulais pas trop en faire", a expliqué le Francilien, victime d'une déchirure musculaire à l'ischio-jambier le 15 juin à Oslo.

"Une bonne partie des doutes est levée. J'étais inquiet avant la course +est-ce que ça tenir?+. Maintenant, il faut finir le travail", a ajouté Vicaut, âgé de 25 ans.

VIDEO. Bolt et Vicaut passent le cap des séries