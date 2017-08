Direct Championnat du Monde d'Athlétisme 2017 / le live du vendredi 11 août (décathlon, qualifications lancer du disque femmes,...)

Suivez en direct la première partie de la huitième journée du Championnat du Monde d’Athlétisme 2017. Au programme ce matin : les premières épreuves du décathlon, les qualifications du lancer de disque femmes et du saut en hauteur hommes et les séries du 100m haies femmes. Du 4 au 13 août 2017, l’élite mondiale de l’athlétisme se retrouve à Londres dans l’enceinte qui a vu les sacres historiques d’Usain Bolt et Ezekiel Kemboi aux Jeux Olympiques 2012. L’occasion aussi pour ces deux-là d’écrire un peu plus leur légende avant qu’ils ne tirent leur révérence. Commentaires : Patrick Montel, Alexandre Boyon, Nelson Monfort, Stéphane Diagana et Christine Arron.