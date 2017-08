Direct Championnat du Monde d'Athlétisme 2017 / le live du mercredi 9 août (demi-finale 200m hommes, finale 400m femmes,...)

Suivez en direct la sixième journée du Championnat du Monde d’Athlétisme 2017. Au programme ce soir : les séries du 3000m steeple femmes, les qualifications du saut en longueur femmes et du lancer de marteau hommes, les finales du lancer de poids femmes, 400m femmes et 400m haies hommes et les demi-finales du 200m hommes. Du 4 au 13 août 2017, l’élite mondiale de l’athlétisme se retrouve à Londres dans l’enceinte qui a vu les sacres historiques d’Usain Bolt et Ezekiel Kemboi aux Jeux Olympiques 2012. L’occasion aussi pour ces deux-là d’écrire un peu plus leur légende avant qu’ils ne tirent leur révérence. Commentaires : Patrick Montel, Alexandre Boyon, Nelson Monfort, Stéphane Diagana et Christine Arron.