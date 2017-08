Regardez en direct vidéo les Championnats du monde d’athlétisme qui se déroulent à Londres du 4 au 13 août 2017. Lors des Mondiaux d’athlétisme de 2015, la France était rentrée avec seulement deux médailles de bronze dans les valises : celles d’Alexandra Tavernier au lancer du marteau et de Renaud Lavillenie au saut à la perche. Ce dernier vise l’or cette année. Autres athlètes attendus à Londres : Les Français Kevin Mayer, le décathlonien vice-champion olympique et Christophe Lemaitre, médaillé de bronze sur 200 m à Rio, et la star parmi les stars, le Jamaïcain Usain Bolt qui en s’aligne sur le 100 m et le relais 4x 100 m.