Mondiaux 2017 : Vomi, Game of thrones, Rab’s… Pierre-Ambroise Bosse, ce génie de la zone mixte

2013 : l’histoire du… vomi

Tout a commencé un soir d’août 2013, à Moscou. A l’issue de sa première finale mondiale, le jeune Pierre-Ambroise Bosse, inconnu du grand public, arrive au micro de Nelson Monfort. « Vous croyez que je fais le buzz si je vomis ? », demande-t-il, enjoué, au journaliste qui s’attendait à tout sauf à cette question. La phrase fait le tour des réseaux sociaux, et la côte de popularité de l’impétueux demi-fondeur monte en flèche. Le phénomène Bosse est né.

2015 : l'allusion au dopage

Aux Mondiaux 2015, « PAB » n’est plus le petit jeunot plongé dans le grand bain en Russie. Cinquième de la finale, à quelques encablures seulement du podium, le spécialiste du double tour de piste jette un pavé dans la mare. « Il est possible qu'un jour je sois recrédité de la 3e place », balance-t-il en direct, faisant allusion au dopage dans l’athlétisme. La sortie est fracassante, le buzz est (une nouvelle fois) lancé.

2016 : le message pour son chat Rab’s

Jeux de Rio, août 2016. Pierre Ambroise Bosse termine quatrième du 800m, après avoir lutté jusqu’au bout, en vain, pour décrocher une médaille olympique. Arrivé en zone mixte, le jeune Français indique qu’il n’a pas de regrets, ayant tout donné pendant la course. Puis, il fixe la caméra, et lance un message à… son chat, Rab’s. « Rabs, je sais que t'espérais mieux toi aussi. Tu m'avais dit de faire une médaille, je l'ai pas fait, je suis désolé. Voilà ce que tu vas faire, tu vas descendre de ce canapé, tu vas aller jusqu'au frigo, ouvrir la porte, tu vas ouvrir une bière et tu vas la boire cul-sec pour moi », ordonne-t-il en direct… à son chat, donc.

2017 : l’instant Game of thrones

Dernier épisode en date, qui date de dimanche soir. Troisième de sa demi-finale, « PAB » parvient à se qualifier au temps pour la finale, prévue mardi soir. L’interview se déroule sans encombres, jusqu’à la conclusion. « Je dois y aller, y a l’épisode de Game of thrones qui a dû sortir », plaisante-t-il. Une phrase qui a déjà fait le tour des réseaux sociaux. Oui, Pierre-Ambroise Bosse nous surprendra toujours…