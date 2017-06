Rendez-vous sur France 2 et France 3, et en simultané sur le site et l’application francetvsport, pour vivre, en direct du mythique circuit du Mans, l’édition 2017 des 24 Heures du Mans en compagnie de toute l’équipe de France Télévisions : Lionel Chamoulaud, Franck Lagorce, Christian Choupin, Benoît Durand et Gaël Robic.

Toute l’actualité de cette édition 2017 des 24 Heures du Mans sera également à vivre, tout au long du week-end, dans Stade 2 sur France 2 et Tout le Sport sur France 3, sur le site et l’application francetvsport, ainsi que dans les journaux télévisés et les émissions de France 3 Pays de la Loire.